US Open: Serena Williams startet souverÃ¤n

Am Montag (29. August) beginnen die 135. US Open in New York. Als letzte Deutsche gewann Steffi Graf 1996 in Flushing Meadows. In diesem Jahr gehört Angelique ... weiterlesen

28.08.2016

freiepresse.de

Tennis

(SID-IMAGES)

Fragen und Antworten zu den US Open in New York

Am Montag (29. August) beginnen die 135. US Open im Flushing-Meadows-Park in New York. Titelverteidiger bei den Männern ist der Serbe Novak Djokovic, ... weiterlesen