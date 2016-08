US Open: Titelverteidiger Djokovic angeschlagen in Runde zwei

erschienen am 30.08.2016



Titelverteidiger Novak Djokovic ist angeschlagen in die zweite Runde der US Open in New York eingezogen. Der Weltranglistenerste aus Serbien setzte sich in der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium gegen den Polen Jerzy Janowicz 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 durch. Im ersten Satz hatte sich Djokovic am rechten Ellbogen behandeln lassen, vor dem Turnier hatte er von einer Verletzung am linken Handgelenk berichtet.

Im Vollbesitz seiner Kräfte war der 12-malige Grand-Slam-Sieger tatsächlich nicht und feierte dennoch nach 2:38 Stunden letztlich souverän den Sieg gegen Janowicz, der Mitte September im Davis Cup in Berlin voraussichtlich Gegner der deutschen Mannschaft sein wird. In der zweiten Runde trifft Djokovic, der das Tennisjahr bis zu seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon beinahe nach Belieben dominiert hatte, auf den Tschechen Jiri Vesely.

"Es ist nicht einfach, das ganze Jahr √ľber ein Niveau zu halten, gerade dann, wenn man nicht bei 100 Prozent ist", sagte Djokovic, der nicht ins Detail gehen wollte, was genau ihm Schmerzen bereitet: "Das ist nicht der Moment daf√ľr. Ich muss von Tag zu Tag schauen." Beim Siegerinterview unterhielt der Becker-Sch√ľtzling das Publikum mit seiner Interpretation des Genesis-Hits "I can't dance". Phil Collins hatte zuvor die Night Session im gr√∂√üten Tennisstadion der Welt offiziell er√∂ffnet.

Die Probleme am linken Handgelenk hatten Djokovic schon bei seiner √ľberraschenden Erstrundenniederlage bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gegen den Argentinier Juan Martin del Potro behindert. Vor Beginn des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison zweifelte der 29-J√§hrige daran, bis zu seinem Auftaktmatch vollst√§ndig fit zu sein: "Manchmal brauchst du als Sportler Zeit, und mit den US Open vor der T√ľr habe ich die nicht."