US Open: Venus Williams vergibt Matchball gegen Pliskova

erschienen am 05.09.2016



Die zweimalige Turniersiegerin Venus Williams (36) ist im Achtelfinale der US Open ausgeschieden. Die Weltranglistensechste aus den USA, die zuvor Laura Siegemund (Metzingen) und Julia Görges (Bad Oldesloe) bezwungen hatte, vergab gegen Karolina Pliskova aus Tschechien beim 6:4, 4:6, 6:7 (3:7) einen Matchball und verpasste nach 2:25 Stunden ihr zwölftes Viertelfinale in New York.

Darin steht Pliskova (24) zum ersten Mal. Die Nummer zehn der Setzliste trifft am Mittwoch entweder auf Agnieszka Radwanska (Polen/Nr. 4) oder Ana Konjuh (Kroatien). Pliskova hatte vor zwei Wochen das Turnier in Cincinnati/Ohio im Finale gegen Angelique Kerber (Kiel) gewonnen. Bei einem der vier Majors war sie bislang nie über die dritte Runde hinausgekommen. In Pliskovas Box verfolgte Görges den Erfolg ihrer Doppelpartnerin.

Die US Open waren Williams' 72. Grand-Slam-Turnier, keine andere Spielerin in der Geschichte des Profitennis hat mehr gespielt. Bei ihrem Debüt in Flushing Meadows vor 19 Jahren war Williams sofort ins Finale eingezogen, 2000 und 2001 hatte sie in New York triumphiert.