US Open: WitthÃ¶ft nach Sieg Ã¼ber Doi in Runde zwei

US Open: Witthöft nach Sieg über Doi in Runde zwei

erschienen am 29.08.2016



Carina Witthöft steht als erster von insgesamt 18 deutschen Tennisprofis in der zweiten Runde der US Open in New York. Die 21-Jährige aus Hamburg gewann gegen die an Position 30 gesetzte Japanerin Misaki Doi 6:4, 6:1. Nun könnte ein deutsches Duell auf Witthöft warten, wenn Sabine Lisicki (Berlin) gegen die Russin Julia Putinzewa gewinnt.

Witthöft schaffte erstmals in ihrer Karriere den Einzug in die zweite Runde der US Open. Im vergangenen Jahr hatte sie beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison ihr Hauptfeld-Debüt gegeben. Ausgeschieden ist derweil Anna-Lena Friedsam (Neuwied), die der Vorjahresfinalistin Roberta Vinci (Italien/Nr. 7) 2:6, 4:6 unterlag.