Über die Kämpfe hinter den Kulissen

Am Samstag steigt in Pforzheim das Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Viel mehr interessiert aber, wie es danach weitergeht. Denn im Verband tobt ein erbitterter Machtkampf.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 12.01.2017



Thalheim. Die besten deutschen Vereine wollen eine Profiliga, der Deutsche Ringer-Bund (DRB) möchte das verhindern. Üblicherweise gehen die Athleten auf die Matte, geben sich Hand, ringen mit allen Fasern verbissen um den Sieg - und geben sich nach Kampfende wieder die Hand. Auf Funktionärsebene scheint dies derzeit anders. Da fliegen die Fetzen, wird weggeschaut, selten miteinander geredet. Eine Darstellung jagt die nächste. Dabei steht viel auf dem Spiel, denn alle vier Halbfinalisten der laufenden Meisterschaft haben nicht für die nächste Mannschaftssaison gemeldet. Dass es am Samstag zur Bundesligatagung eine Einigung gibt und die Beteiligten friedlich auseinandergehen, ist zu bezweifeln.

Wie das Duell des KSV Ispringen und des SVG Weingarten in der Bertha-Benz-Halle Pforzheim ausgeht, ist für viele mittlerweile zur Nebensache geworden. Stattdessen dominiert der schwelende Streit zwischen dem DRB, der bisher in Eigenregie die Bundesliga leitet, und den Spitzenklubs die Szenerie. Mittendrin standen oder stehen die mitteldeutschen Vereine. Sie sollten nach einem Beschluss des DRB in die künftig fusionierte Klasse der Erst- und Zweitligisten eingeteilt werden, lehnen dies aber überwiegend ab. Nur die Pausaer, deren Vereinschef Ulrich Leithold sich am Mittwoch aber inhaltlich nicht äußern wollte, und die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben ihre Teilnahme an der DRB-Bundesliga zugesichert, andere Ostvereine nicht. Markneukirchen, Thalheim, Artern, Leipzig, Greiz, Gelenau sind bei ihrem Nein geblieben, obwohl vergangenen Freitag sogar Präsident, Vizepräsident und Sportdirektor des DRB in Werdau für eine Umkehr geworben hatten.

Der Vorsitzende des RV Thalheim, Holger Hähnel, bringt die Sorgen der Vereine wohl am besten auf den Punkt. "Wir wollen nicht zurück in die höchste deutsche Liga, aus der wir uns Anfang 2012 zurückgezogen haben. Die Gründe sind vielschichtig, sie liegen im sportlichen, organisatorischen, finanziellen und strukturellen Bereich", so der 36-Jährige. "Deshalb möchten wir in der zweithöchsten Klasse kämpfen", so der Chef des Drittplatzierten der 2. Bundesliga Nord. Die aktuelle Unsicherheit durch die ungeklärten Staffelzuordnungen verstärkt diese Meinung noch.

Der Deutschen Ringer-Liga (DRL), in ihr soll die Profiliga beheimatet sein, wollen die Mitteldeutschen jedoch gar nicht beitreten, doch sehen sie in der Struktur des DRB ebenso keine Zukunft. Denn der reagierte zuletzt nur mit immer schärferen Maßnahmen, Drohungen und Sanktionen. Vereine, die sich der "wilden Liga DRL" anschließen, will er mit bis zu vier Jahren Sperre auf allen Ebenen und einer Strafe von 25.000 Euro belegen. Bisherige Zweitligisten, die nicht für die DRB-Bundesliga gemeldet haben, sollen behandelt werden, als ob sie sich aus dem Ligabetrieb zurückgezogen hätten. 4000 Euro Strafe und die Rückstufung um drei Etagen wären die Folge. Selbst die Nichtanerkennung einer mitteldeutschen Liga steht im Raum. Genau dies treibt die Vereine auf die Barrikaden, zumal der DRB selbst Ausgleichsversuche des pfälzischen Ex-Ministerpräsidenten Kurt Beck ausschlägt: "Eine Vermittlung kann nur dann gelingen, wenn beide Seiten Gesprächspartner benennen, die legitimiert für ihre Seite sprechen. Dies ist nach Auffassung des DRB bei der DRL nicht der Fall. Der DRB erkennt die DRL - ebenso wie übrigens der Weltverband UWW - nicht an", steht auf der Verbandsseite. Verhärtete Fronten eben.

Mit Sorge betrachtet das Ganze Jannis Zamanduridis, der aus Chemnitz stammende Sportdirektor des DRB. "Wir brauchen die Vereine innerhalb unserer Förderstruktur. Sie sichern uns den Nachwuchs", sagt er unumwunden. Aus leistungssportlicher Sicht wird der Verband jedoch nicht nach Bundesligaplätzen, sondern nach Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften abgerechnet. "Dafür erhalten wir das Geld der Steuerzahler, über den Bund und die Länder, durch Bundeswehr-, Zoll- und Polizeidienststellen", so Zamanduridis. "Unsere Athleten sind keine Vollprofis. Und die Erstligisten tragen am allerwenigsten zu unseren Erfolgen bei internationalen Meisterschaften bei." Denn während Ispringen nur wenige Jugendliche betreue und Weingarten seine Nachwuchsmannschaft abgemeldet habe, sei die Talente-Entwicklung in den erzgebirgischen und vogtländischen Vereinen deutlich besser.

Signale, die die Vereine seit Jahren an den DRB senden, hat dieser dennoch zu wenig beachtet. Innerhalb eines Jahrzehnts haben zwei Drittel der Erst- und Zweitligisten aufgegeben. "Seit Juli hat der Verband bei seinen neuen Ideen die Vereine wieder nicht mitgenommen. Erst jetzt, als die Frist verstrichen war, gab es ein Gespräch", kritisiert Sachsens Ringer-Präsident Joachim Kühn. "Wenn manche absteigen und andere nicht aufsteigen wollen, die Vereine bei wachsendem Erfolg zudem mehr zahlen müssen, ist der Wettbewerbsanreiz dahin."

Was wird, steht in den Sternen. Die zwei besten Deutschen - Olympiabronzemann Denis Kudla und Weltmeister Frank Stäbler - starten derzeit für Vereine, die die DRL favorisieren. Werden die gesperrt?