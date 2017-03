Überblick: Zwei Bundesligisten aus einer Stadt

erschienen am 21.03.2017



Fußball-Zweitligist Union Berlin darf als Tabellenführer mehr denn je vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Dann wäre die Hauptstadt in der kommenden Saison neben Hertha BSC mit zwei Klubs im Fußball-Oberhaus vertreten. Eine solche Konstellation hat es in der Bundesliga-Geschichte schon häufiger gegeben - auch in Berlin. - Der Sport-Informations-Dienst (SID) gibt einen Überblick:

Berlin:

Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin (1974/75 und 1976/77)

München:

Bayern München und 1860 München (1965 bis 1970, 1977/78, 1979 bis 1981, 1994 bis 2004)

Hamburg:

Hamburger SV und FC St. Pauli (1977/78, 1988 bis 1991, 1995 bis 1997, 2001/02, 2010/11)

Stuttgart:

VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers (1988/89 und 1991/91)

Köln:

1. FC Köln und Fortuna Köln (1973/74)

Bochum:

VfL Bochum und SG Wattenscheid 09 (1990 bis 1993)