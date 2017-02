Uhlenhorst Mülheim gewinnt Hallenhockey-Europapokal

erschienen am 12.02.2017



Die Hockey-Männer von Uhlenhorst Mülheim haben zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Hallen-Europapokal gewonnen. Der deutsche Meister von 2016 bezwang im Finale am Sonntag Gastgeber Arminen Wien mit 3:2 (1:1) und holte sich zum zweiten Mal nach 2015 den Titel im Wettbewerb der Hallenhockey-Landesmeister.

Die Nationalspieler Timm Herzbruch (21.) und Thilo Stralkowski (20./30.) trafen im Endspiel für Uhlenhorst. Im Halbfinale am Samstag hatte sich Mülheim mit 6:4 gegen Amsterdam H&BC durchgesetzt. Der Hallenhockey-Europapokal ist traditionell fest in deutscher Hand. Von nun 28 Siegern seit 1990 kamen 25 aus Deutschland, im Vorjahr hatte der Harvestehuder THC gesiegt.