Ulm als Nummer eins in Basketball-Play-offs

erschienen am 29.04.2017



ratiopharm Ulm steht in der Basketball-Bundesliga vorzeitig als Hauptrunden-Sieger fest. Die Schwaben kassierten zwar durch ein 61:79 (36:40) bei den MHP Riesen Ludwigsburg ihre zweite Saisonniederlage, können aber am letzten Spieltag nicht mehr von der Spitze verdrängt werden und gehen damit als Nummer eins in die Play-offs.

Ulms Verfolger und Titelverteidiger Brose Bamberg kann nach seinem 85:84 (42:51) gegen die Eisbären Bremerhaven zwar noch mit dem Tabellenführer gleichziehen, hat aber beide Duelle mit dem Vizemeister in der Punktrunde verloren. Der Tabellendritte Bayern München kann Ulm nach seiner 72:74 (36:34)-Niederlage bei medi Bayreuth nicht mehr einholen.