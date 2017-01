Ulm als Vorbild: Bauermann hat mit Würzburg große Ziele

erschienen am 12.01.2017



Dirk Bauermann will mit s.Oliver Würzburg nach seiner Rückkehr in die Basketball-Bundesliga hoch hinaus. "Die Vision ist, da zu sein, wo beispielsweise Ulm jetzt ist", sagte der frühere Bundestrainer bei ran.de. Derzeit steht Vizemeister ratiopharm Ulm ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Bauermann, der Ende des Jahres 60 wird ("Mein gefühltes Alter ist 29"), hatte an Silvester beim früheren Klub von Superstar Dirk Nowitzki unterschrieben und soll die auf Platz 14 liegenden Franken noch in die Play-offs führen. Zunächst möchte der gebürtige Oberhausener aber nur von Spiel zu Spiel denken, "gewinnen, gewinnen, gewinnen und dann schauen, was hintenraus möglich ist".

Für die Rückkehr hatte der erfolgreichste Bundesliga-Trainer der Geschichte gute Gründe. "Es ist eines der Programme in Deutschland, die das größte Wachstumspotenzial besitzen. Das Team hier, das Management, die im Büro arbeiten, die mit der Mannschaft arbeiten, das sind alles junge Leute, die viel Herzblut investieren", so Bauermann: "Das ist eine wichtige Voraussetzung." Würzburg wolle sich nicht nur strukturell, sondern auch sportlich in Richtung der Spitze entwickeln.