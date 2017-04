Ulm vor Hauptrundensieg - Vierkampf um drei Play-off-Tickets

erschienen am 28.04.2017



Tabellenführer ratiopharm Ulm kann am Wochenende in der Basketball-Bundesliga den Hauptrundensieg perfekt machen. Schon ein Sieg am Samstag im Derby bei den MHP Riesen Ludwigsburg (20.30 Uhr/telekombasketball.de) würde dem Vizemeister reichen, um vorzeitig Platz eins zu sichern.

Die Ulmer können nur noch von der Spitze stürzen, wenn sie in Ludwigsburg und auch am Montag (15.30 Uhr) gegen die Walter Tigers Tübingen verlieren, gleichzeitig müsste Bayern München (3.) seine beiden letzten Spiele gewinnen und Meister Brose Bamberg (2.) maximal eines.

Vor dem Endspurt sind noch drei Play-off-Tickets zu vergeben. Neben Ulm, Bamberg und München haben sich bereits medi Bayreuth und Alba Berlin für die Meisterrunde qualifiziert. Die vier Anwärter auf die drei offenen Plätze sind die Telekom Baskets Bonn, die EWE Baskets Oldenburg, Ludwigsburg und die Giessen 46ers.

Die besten Karten hat Bonn (5.). Mit einem Sieg aus den verbleibenden beiden Spielen sind die Telekom Baskets sicher weiter. Auch wenn Ludwigsburg eines seiner verbleibenden Spiele verliert, reicht es für die Rheinländer. Es gibt aber noch weitere Szenarien.