Ulmer Basketballer feiern zweiten EuroCup-Sieg

erschienen am 26.10.2016



Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat im EuroCup in seinem dritten Gruppenspiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Schwaben setzten sich beim russischen Vertreter Kuban Krasnodar souverän mit 77:62 (46:29) durch und verbesserten dadurch die Chance, die Top-16-Runde zu erreichen. Die erreichen die jeweils vier besten Teams der vier Fünfer-Gruppen. Dominique Sutton und Chris Babb waren vor 4919 Zuschauern in Südrussland mit jeweils 16 Punkten die besten Werfer der Ulmer.