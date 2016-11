Ulmer Serie hält auch gegen "Lieblingsgegner" Hagen

erschienen am 19.11.2016



Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat seine beeindruckende Siegesserie ausgebaut und bleibt Tabellenführer und Meister Brose Bamberg auf den Fersen. Das Team von Trainer Thorsten Leibenath feierte mit einem 116:64 (61:41) gegen "Lieblingsgegner" Phoenix Hagen bereits den zehnten Sieg im zehnten Ligaspiel. Für den Gegner war es hingegen die zehnte Pleite in Folge.

Damit stellte Phoenix den klubeigenen Negativrekord aus der Premierensaison 2009/10 ein. Von acht Begegnungen in Ulm konnten die Hagener zudem erst eine einzige gewinnen (90:74 am 1. November 2014). Für die Gastgeber punkteten gleich fünf Akteure zweistellig: Taylor Brown, Raymar Morgan und Chris Babb holten jeweils 16, Nationalspieler Per Günther sowie Da'Sean Butler je 13 Zähler.

Im Kellerduell zwischen den Löwen Braunschweig und Aufsteiger Science City Jena hatten die Gäste aus Thüringen die Nase vorn und durften sich beim 97:86 (42:46) über den dritten Saisonsieg freuen. Jena überzeugte besonders im dritten Viertel, als die Mannschaft von Coach Björn Harmsen 33 Punkte erzielte und die Partie zu ihren Gunsten drehte.