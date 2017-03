Umsatz im E-Sport wächst bis 2020 auf über eine Milliade

erschienen am 21.03.2017



Der Boom im E-Sport wird sich rasant fortsetzen. Laut einer Prognose erhöht sich der Umsatz im elektronischen Sport mit Computerspielen bis 2020 weltweit auf eine Milliarde britische Pfund, umgerechnet rund 1,15 Milliarden Euro. Die Anzahl der Zuschauer rund um den Globus wächst auf 600 Millionen. Diese Zahlen nannte der Analyst Peter Warman vom Unternehmen Newzoo.

2016 wurden mit E-Sport weltweit 493 Millionen Euro umgesetzt, 320 Millionen Zuschauer wurden verzeichnet. "E-Sport hat das Potenzial, weltweit zu einer der fünf größten Sportarten zu werden", sagte Warman.

Laut einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte wird sich der Umsatz in Deutschland bis 2020 von derzeit rund 50 Millionen Euro auf etwa 130 Millionen Euro steigern. Gründe für die prognostizierte Umsatzsteigerung sind größere Gewinne in den Bereichen Sponsoring/Werbung, Ticketing, Merchandising und Premium-Content.

"E-Sport ist zwar noch kein Konkurrent für die Fußball-Bundesliga - trotz respektabler Zuwächse bei Fans und Umsatzerlösen. Andere Ligen wie die BBL (Basketball-Bundesliga, d. Red), DEL (Deutsche Eishockey Liga) oder HBL (Handball-Bundesliga) liegen bei diesen Parametern jedoch in Reichweite, sodass E-Sport sich diesen Ligen bis zum Ende des Jahrzehnts weiter annähern oder diese vielleicht sogar überholen wird", hatte Karsten Hollasch von der Sport Business Gruppe bei Deloitte erklärt.

In der Szene sind erfolgreiche Spieler populär wie Sportstars und für einschlägige Unternehmen dementsprechend interessant als Werbeträger, vor allem für die junge, männliche Zielgruppe. Große Sportvereine wie Schalke 04 oder der VfL Wolfsburg beschäftigen mittlerweile E-Sport-Teams.

Das in Köln sitzende Unternehmen Turtle Entertainment betreibt die größte Liga für Computerspieler in Europa. Turtle veranstaltet weltweit Turniere. Zu Events in Deutschland, die unter anderem in der Kölner Lanxess Arena und im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt stiegen, kamen Zehntausende E-Sport-Fans.