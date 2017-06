Umworbener Philipp: "Bleibe vielleicht noch ein Jahr"

erschienen am 03.06.2017



Der umworbene Angreifer Maximilian Philipp hat beteuert, den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg nicht zwangsläufig im Sommer zu verlassen. "Ich kann noch nicht genau sagen, ob ich mich selber schon so weit sehe, oder ob ich vielleicht noch ein Jahr bleibe. Das ist eine 50:50-Entscheidung", sagte der 23-Jährige zu Sky im Trainingslager der U21-Nationalmannschaft in Grassau.

Der zuletzt auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebrachte Philipp verwies auf "ein familiäres Umfeld, ein sehr gutes Umfeld sogar" in Freiburg. Mit neun Toren und drei Torvorlagen hatte Philipp großen Anteil daran, dass sich Aufsteiger Freiburg als Tabellensiebter für die dritte Qualifikationsrunde zur Europa Leauge qualifizierte.

Medienberichten zufolge soll der BVB 20 Millionen Euro Ablöse für Philipp (Vertrag bis 2019) geboten haben, der sich aktuell auf die U21-EM in Polen (16. bis 30. Juni) vorbereitet.