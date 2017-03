Union auf Aufstiegskurs - Last-Minute-Sieg für Düsseldorf

erschienen am 03.03.2017



Nach dem vierten Sieg in Folge steuert Union Berlin weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu. Die "Eisernen" bezwangen trotz mehr als einer Halbzeit in Unterzahl die Würzburger Kickers mit 2:0 (1:0) und kletterten nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage mit 44 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) könnte Hannover 96 die Mannschaft von Trainer Jens Keller mit einem Sieg beim Karlsruher SC aber wieder vom Aufstiegsrang verdrängen.

Dynamo Dresden tritt dagegen auf der Stelle. Die Sachsen mussten sich gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem 3:3 (2:2) begnügen. Fortuna Düsseldorf beendete mit dem 2:1 (0:1) im Westderby beim VfL Bochum eine Serie von neun Spielen ohne Sieg.

Ein Kopfballtor von Mittelstürmer Sebastian Polter (21.) und eine glänzende Einzelleistung von Damir Kreilach (82.) verhalfen Union zum Sieg. Verteidiger Roberto Puncec (44.) sah noch in der ersten Hälfte wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Robert Glatzel (19., 27.) und Kacper Przybylko (87.) trafen für Lautern, Manuel Konrad (32.) und Stefan Kutschke (45.+2, Foulelfmeter, 77.) waren für Dynamo erfolgreich. Dresden hat mit nun 35 Punkten schon sieben Punkte Rückstand auf Platz drei. Lautern (27) hat seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge immerhin auf acht Zähler ausgebaut.

Ein Foulelfmeter von Ihlas Bebou in der Nachspielzeit (90.+3) sicherte Düsseldorf einen verdienten Sieg in Bochum. Peniel Mlapa hatte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung gebracht, als die Düsseldorfer in der Abwehr unsortiert waren (43.). Rouwen Hennings glich für die Fortuna kurz nach dem Wiederbeginn verdientermaßen aus (48.). Der Stürmer beendete seine Durststrecke und traf erstmals seit dem 21. Oktober 2016. Kurz vor Schluss sah Bochums Dominik Wydra (90.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.