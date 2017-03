Unions Fürstner unterzieht sich Eingriff am Knie

erschienen am 27.03.2017



Fußball-Zweitligist Union Berlin muss in der nächsten Zeit auf Mittelfeldspieler Stephan Fürstner verzichten. Der 29-jährige unterzieht sich nach Angaben des Vereins einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie und steht Trainer Jens Keller vorerst nicht zur Verfügung. Über die Länge der Pause machten die "Eisernen" keine Angaben.