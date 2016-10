Unsportliches Verhalten: 16.500 Dollar Strafe fÃ¼r Tennis-RÃ¼pel Kyrgios

Unsportliches Verhalten: 16.500 Dollar Strafe für Tennis-Rüpel Kyrgios

erschienen am 13.10.2016



Tennis-Rüpel Nick Kyrgios muss wegen seines fragwürdigen Verhaltens auf dem Platz einmal mehr in die Tasche greifen. Die Spielervereinigung ATP verdonnerte Australiens Nummer eins zu einer Geldstrafe in Höhe von 16.500 Dollar (ca. 15.000 Euro). Kyrgios hatte sich bei seiner Zweitrunden-Niederlage gegen den Hamburger Mischa Zverev mit Zuschauern angelegt und einige Punkte lustlos abgeschenkt.

Seine spätere Entschuldigung in den sozialen Medien beeindruckte die ATP nicht mehr. "Ich war heute in vielen Bereichen nicht gut genug, ich bin besser als das, was ich heute gezeigt habe", hatte Kyrgios getwittert: "Ich könnte jetzt nach Entschuldigungen suchen, aber es gibt keine. Sorry." Im vergangenen Jahr war Kyrgios sogar für einen Monat gesperrt worden, weil er während eines Matches gegen Stan Wawrinka die Freundin des Schweizers beim Seitenwechsel als Fremdgängerin bezeichnet hatte.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic bescheinigte Kyrgios am Donnerstag, eines der größten Talente im Tennis zu sein, aber "er muss noch einige Lektionen des Lebens lernen". Der 21-Jährige habe sich sportliche hervorragend entwickelt, "leider hört man aber immer nur Schlechtes über ihn", sagte Djokovic: "Aber er ist ja noch sehr jung und wird hoffentlich bald verstehen, dass er sich mit diesem Benehmen unglaublich schadet."