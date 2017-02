Unter freiem Himmel: Kühnhackl gewinnt mit Penguins "Battle of Pennsylvania"

erschienen am 26.02.2017



Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der Eishockey-Profiliga NHL den ersten "Battle of Pennsylvania" unter freiem Himmel gewonnen. Vor 67.318 Fans im ausverkauften Heinz Field, Arena des Footballklubs Pittsburgh Steelers, gewann der Meister mit 4:2 gegen seinen Rivalen Philadelphia Flyers.

Das Open-Air-Spiel fand anlässlich des 50-jährigen Bestehens beider Klubs statt. Die Penguins und die Flyers waren zwei von sechs Vereinen, die bei der NHL-Expansion 1967 hinzukamen. Kühnhackl gelang beim Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 ein Assist, es war die fünfte Torvorlage des Stürmers in dieser Saison. Pittsburgh festigte mit dem Sieg seinen zweiten Platz im Osten.

Einen ganz bitteren Abend erlebte dagegen Thomas Greiss. Der Torhüter kassierte mit den New York Islanders ein 0:7 bei den Columbus Blue Jackets. Greiss musste nach dem ersten Drittel vom Eis, nachdem er drei Tore bei 17 Schüssen zugelassen hatte. Seinem Ersatzmann Jean-Francois Berube erging es nicht besser. Dennis Seidenberg war 22:26 Minuten für die Islanders-Abwehr im Einsatz.

Auch Goalie Philipp Grubauer zog am Samstag den Kürzeren. Mit den Washington Capitals, weiterhin punktbestes Team der NHL, unterlag der Rosenheimer 2:5 bei den Nashville Predators. Grubauer wehrte 21 Schüsse ab. Korbinian Holzer unterlag mit den Anaheim Ducks 1:4 bei den Los Angeles Kings. Der Verteidiger erhielt 10:33 Minuten Eiszeit.

Tags zuvor hatten die Edmonton Oilers um Jungstar Leon Draisaitl ebenfalls eine Niederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen Washington 1:2, Draisaitl gelang sein 23. Saisontor. Mit 54 Scorerpunkten liegt der Stürmer nur noch fünf Zähler hinter dem elf Jahre alten deutschen Rekord, den Bundestrainer Marco Sturm hält.

Auch Tobias Rieder musste sich mit seinen Arizona Coyotes geschlagen geben. Das Team um den Landshuter verlor gegen die Dallas Stars mit 2:5. Trotz fast 18 Minuten auf dem Eis verbuchte der Stürmer keinen Scorerpunkt.