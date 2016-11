Uwe Seeler feiert seinen 80. Geburtstag

erschienen am 05.11.2016



Hamburgs Fußball-Idol Uwe Seeler hat an seinem heutigen 80. Geburtstag neben der Gesundheit einen weiteren Wunsch: einen HSV-Heimsieg gegen Borussia Dortmund. "Ich hoffe, dass die Mannschaft gut spielt und mindestens einen Punkt holt", sagte Seeler dem SID: "Aber man müsste sich ja fast schon drei Punkte wünschen, weil ein Punkt in der momentanen Situation zu wenig ist. Wir müssen schleunigst Punkte sammeln, um wieder ein bisschen Luft zu kriegen."

Vor seinem heutigen Ehrentag drückt die sportliche Krise des Hamburger SV bei Seeler auf die Stimmung. "Zurzeit sieht es ziemlich bedrohlich aus", sagte der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und appellierte angesichts von zwei Punkten aus neun Spielen an die Ehre der HSV-Spieler: "So wie in den letzten Spielen kann man sich eigentlich nicht präsentieren. Man darf ja nicht vergessen, dass es gut bezahlte Vollprofis sind. Da darf man zumindest erwarten, dass die Spieler anderthalb Stunden kämpfen, laufen und marschieren."

Was er sich persönlich wünscht? "Ich will nur gesund bleiben, damit ich noch ein paar schöne Jahre hab", sagte Seeler: "Zum 80. Geburtstag kann man sich nichts Besseres wünschen."