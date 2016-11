Valencia: Folger bei Moto2-Abschied Achter

erschienen am 13.11.2016



Jonas Folger hat sich mit einem Top-10-Ergebnis aus der Moto2-Klasse verabschiedet. Der künftige MotoGP-Pilot wurde beim Großen Motorrad-Preis von Valencia Achter und beendete die Saison mit 167 WM-Punkten als Siebter des Gesamtklassements. Marcel Schrötter (Tordera/Spanien) belegte in seiner Wahlheimat den zehnten Platz, Sandro Cortese (Berkheim) schied früh aus.

"Es war eine tolle Saison, trotz vieler Niederlagen. Wir haben nie aufgegeben und immer nach vorn geschaut", sagte Folger (Tordera) bei Eurosport: "Ich habe es in vollen Zügen genossen." Der 23-Jährige fährt im kommenden Jahr in der Königsklasse für Tech3-Yamaha, seinen Platz an der Seite von Cortese beim Team Intact GP übernimmt Schrötter. Cortese stürzte in Valencia nach wenigen Runden und konnte das Rennen nicht fortsetzen.

Der Sieg beim Saisonfinale ging an Weltmeister Johann Zarco, für den Franzosen war es der siebte Triumph in diesem Jahr. Das Podium komplettierten Tom Lüthi (Schweiz) und Franco Morbidelli (Italien).