Van de Wiel wechselt nach Leverkusen

erschienen am 15.02.2017



Die Niederländerin Anouk van de Wiel hat ihren Vertrag beim deutschen Frauenhandball-Meister Thüringer HC aufgelöst und ist zum Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen gewechselt. Das bestätigten die Thüringer am Mittwoch. Die 22 Jahre alte van de Wiel war 2015 zum Serienmeister gekommen, wurde in dieser Saison von Trainer Herbert Müller allerdings nur noch selten eingesetzt.