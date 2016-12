Van der Vaart wird zum zweiten Mal Vater

erschienen am 27.12.2016



Rafael van der Vaart, in der Fußball-Bundesliga einst für den Hamburger SV unterwegs und mittlerweile beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland unter Vertrag, wird zum zweiten Mal Vater. Der 33-Jährige und seine Lebensgefährtin, die niederländische Handball-Nationalspielerin Estavana Polman, verkündeten via Facebook die Schwangerschaft. Aus seiner Ehe mit TV-Moderatorin Sylvie Meis hat Rafael van der Vaart den zehnjährigen Sohn Damian.