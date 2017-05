Veilchen verlieren gegen Stuttgart mit 0:3

erschienen am 07.05.2017



Stuttgart. Der FC Erzgebirge Aue hat am Sonntagnachmittag gegen den VfB Stuttgart mit 0:3 (0:1) verloren. Terodde (Stuttgart) schoss einen Foulelfmeter in der 14. Minute und erzielte damit das erste Tor. Es folgten zwei weitere Treffer, nochmals von Terodde (69. MInute) und kurze Zeit später von Maxim (75. Minute). Schiedsrichter Timo Gerach verteilte zweimal Gelb - an Zimmermann (Stuttgart) und Fandrich (Aue). 60.000 Zuschauer sahen die Partie im ausverkauften Stadion in Stuttgart. (fp)