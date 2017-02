Veith verzichtet auf WM-Abfahrt: "Ich bin noch nicht so weit"

erschienen am 10.02.2017



Die österreichische Ski-Rennläuferin Anna Veith, geborene Fenninger, verzichtet erwartungsgemäß auf einen Start bei der WM-Abfahrt in St. Moritz. "Ich hab alles probiert - aber ich bin einfach noch nicht so weit", teilte sie über Facebook mit. Die Sprünge auf der Piste "Engiadina", ergänzte sie, "sind noch zu viel für mein Knie." Sie wolle sich deshalb "voll auf den Riesentorlauf" am kommenden Donnerstag konzentrieren und dafür in den Tagen bis dahin trainieren.

Ein Grund für den Verzicht sei auch gewesen, "dass von unserem Team die besten, die Ladies, die richtig viel Abfahrtskilometer in den Beinen haben, für Österreich um die Medaillen kämpfen", teilte Veith mit. In der Abfahrt am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) gehen damit für Österreich Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, Christine Scheyer und Ramona Siebenhofer sowie voraussichtlich Stephanie Venier an den Start.

Veith war erst im Dezember nach einer mehr als einjährigen Verletzungspause wegen einer schweren Knieverletzung wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Im WM-Super-G am vergangenen war sie ausgeschieden.