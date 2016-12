Veiths Weltcup-Comeback am Dienstag in Semmering

erschienen am 25.12.2016



Super-G-Olympiasiegerin Anna Veith kehrt (Österreich) kehrt nach über einjähriger Verletzungspause in den alpinen Ski-Zirkus zurück. Die 27-Jährige, die unter ihrem Mädchennamen Fenninger außerdem drei WM-Titel und zweimal den Gesamtweltcup gewonnen hat, kündigte auf der Internetseite des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) ihr Weltcup-Comeback für den Riesenslalom am Dienstag (27. Dezember) im heimischen Semmering an.

"Ich fühle mich bereit. Ich bin zwar körperlich noch lange nicht wieder auf demselben Level wie vor der Verletzung - aber es gab deutliche Fortschritte im Training der vergangenen Wochen, so dass ich jetzt wieder einsteigen möchte. Ich freue mich sehr auf diesen Schritt, und es wird ein ganz besonderes Gefühl sein, nach so langer Zeit wieder im Starthaus zu stehen", sagte Veith.

Veith hatte im Oktober 2015 bei einem Trainingssturz schwere Verletzungen am rechten Knie erlitten. Pläne für eine frühere Rückkehr auf die Pisten hatte Veith zu Saisonbeginn verwerfen müssen.