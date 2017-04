Verdacht der Spielmanipulation in Spanien: Trainer von Polizei vorläufig festgenommen

04.04.2017



Der Italiener Filippo Di Pierro, Coach des spanischen Fußball-Drittligisten CD Eldense, ist am Dienstag von der Polizei wegen des Verdachts auf Spielmanipulation vorläufig festgenommen und verhört worden. Das berichtet die Nachrichten-Agentur AFP. Am Samstag hatte der Klub aus der Nähe von Alicante gegen die B-Vertretung des FC Barcelona 0:12 verloren.

Cheick Saad, Spieler von Eldense, hatte den Verdacht mit einem Interview beim Radiosender Cadena Cope genährt. Darin hatte er behauptet, einige Teamkollegen hätten viel Geld durch Wetten auf das Spiel gemacht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Auch der deutsche Eldense-Profi David Azin erhob am Dienstag im Interview mit der Tageszeitung Die Welt schwerste Vorwürfe: "Ein Teamkollege sagte mir, das Spiel sei gekauft. Unser Co-Trainer ging im Hotel zu einem anderen Spieler und hat diesem gesagt, die Partie müsse mit mehr als fünf Toren verloren gehen. Wenn er nicht dabei sei, müsse er halt auf die Bank." Azin (27) selbst sei für das Spiel kurzfristig überraschend aus dem Kader gestrichen worden.

Klub-Präsident David Aguilar hatte ebenfalls Verdacht geschöpft und die Polizei sowie den spanischen Verband eingeschaltet. "Ich gehe davon aus, dass die Partie verschoben war, ich habe verschiedene Spieler im Verdacht", sagte Aguilar laut der Welt. Die Klubverwaltung kündigte an, die Mannschaft vorläufig vom Spielbetrieb abzumelden.

"Der Trainer wusste etwas, und die Spieler auch. Es sind vier Spieler, und sobald ich kann, werde ich ihre Namen nennen. In der Kabine habe ich mich fast mit ihnen geprügelt", sagte Saad laut der Welt.