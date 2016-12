Vereinsloser Kuranyi: "Vielleicht höre ich auch auf"

erschienen am 13.12.2016



Die Karriere des vereinslosen früheren Fußball-Nationalspielers Kevin Kuranyi steht möglicherweise vor dem Ende: "Es gibt Optionen in Deutschland und im Ausland. Die Frage ist, was für mich und meine Familie passt. Vielleicht werde ich auch aufhören", sagte der 34-Jährige beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen.

Der 52-malige Nationalspieler, der als Profi beim VfB Stuttgart, Schalke 04, Dynamo Moskau und 1899 Hoffenheim unter Vertrag stand, ist seit Juli ohne Klub.