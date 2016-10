Vergewaltigungs-Klage gegen NBA-Star Rose abgelehnt

erschienen am 19.10.2016



NBA-Star Derrick Rose (28) ist von Vergewaltigungs-Vorwürfen freigesprochen worden. Ein Gericht in Los Angeles wies am Mittwoch eine entsprechende Zivilklage gegen den US-amerikanischen Point Guard der New York Knicks ab.

Die Klägerin hatte Rose und zwei weitere Männer beschuldigt, sie 2013 nach einer Party in Beverly Hills gemeinsam vergewaltigt zu haben. Sie forderte Schadenersatz in Höhe von 21 Millionen Dollar. Rose hatte die Vorwürfe stets bestritten und den Geschlechtsverkehr als "einvernehmlich" bezeichnet.