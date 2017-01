Verstärkung für Ismaël: Wolfsburg holt weiteren Co-Trainer

erschienen am 02.01.2017



Verstärkung für Valérien Ismaël: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg stellt seinem Coach nun Patrick Guillou als zusätzlichen Assistenztrainer zur Seite. Der 46-jährige Franzose, der in Villingen-Schwenningen geboren wurde und für den VfL Bochum in der Bundesliga aktiv war, wird schon beim Trainingsauftakt der Wölfe am Dienstag auf dem Platz stehen.

"Patrick passt hervorragend in unser Trainerteam", sagte Ismaël: "Mit ihm sind wir noch besser aufgestellt für die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen." Guillou hat in Frankreich, England und Schottland gearbeitet und war zuletzt bei Girondins Bordeaux als Co-Trainer tätig. Er spricht vier Sprachen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte Olaf Rebbe, Leiter Sport beim VfL.