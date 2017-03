Vertrag bis 2019: Neuer 96-Coach Breitenreiter "erholt und motiviert"

erschienen am 20.03.2017



Andre Breitenreiter, neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96, geht nach eigener Aussage voller Tatendrang an seine neue Aufgabe heran. "Ich bin gut erholt und total motiviert", sagte der 43-Jährige bei seiner Vorstellung am Montag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bis zum Ende der vergangenen Saison hatte er bei Schalke 04 gearbeitet.

Wenige Stunden zuvor hatte sich der Bundesliga-Absteiger von seinem bisherigen Chefcoach Daniel Stendel getrennt. Der in Hannover aufgewachsene Breitenreiter, 1992 DFB-Pokalsieger mit den Norddeutschen, unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Als neuen Assistenten bringt der ehemalige Bundesliga-Profi Volkan Bulut mit, Torwarttrainer bleibt Klublegende Jörg Sievers.

96-Manager Horst Heldt begründete den Personalwechsel mit den unbefriedigenden Ergebnissen der "Roten" in den vergangenen Wochen: "Wir mussten etwas verändern. Andre hat bereits gezeigt, dass er als Trainer aufsteigen kann." Breitenreiter hatte 2014 den SC Paderborn in die Bundesliga geführt, bei Hannover 96 wird er am Dienstag (15.00 Uhr) erstmals auf dem Trainingsplatz stehen.