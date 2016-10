Vertragsverlängerung: Madrid bindet Stürmer Vázquez bis 2021

erschienen am 26.10.2016



Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den Vertrag von Stürmer Lucas Vázquez vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der 25 Jahre alte Angreifer Vázquez ist ein Eigengewächs der Königlichen und kam in der Liga in dieser Saison bislang in acht Spielen zum Einsatz. In der Champions League durfte der dreimalige spanische Nationalspieler dreimal ran. Gegen Legia Warschau erzielte er seinen ersten Treffer in dem Wettbewerb.