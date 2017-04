Vettel in der Hitze von Bahrain auch mit streikendem Ferrari vor Hamilton

erschienen am 14.04.2017



Technische Probleme an seinem Ferrari haben Sebastian Vettel (Heppenheim) im freien Training zum Großen Preis von Bahrain am Ostersonntag (17.00 Uhr/RTL und Sky) nur kurz ausgebremst. Der 29-Jährige fuhr bei Temperaturen von über 30 Grad in der Wüste von Sakhir in 1:31,310 Minuten die schnellste Zeit und verwies seinen Rivalen Lewis Hamilton (Großbritannien) deutlich.

Hinter Vettel landeten auf dem 5,412 km langen Kurs unter Flutlicht Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (1:31,351/Finnland) und der Australier Daniel Ricciardo (1:31,376) im Red Bull. Hamilton musste sich im zweiten Silberpfeil mit Rang fünf begnügen (1:31,594).

Sorgen bereitete Vettel allerdings, dass sein Ferrari zwischenzeitlich komplett den Geist aufgegeben hatte. Schon im ersten freien Training war am Wagen seines Teamkollegen Kimi Räikkönen (37, Finnland) der Motor kaputt gegangen. Im Kampf um die WM liegen Vettel und Hamilton nach zwei Rennen mit jeweils 43 Punkten gleichauf.

Pascal Wehrlein (Worndorf) hatte bei seinem Comeback nach Verletzungspause noch zu kämpfen, der 22-Jährige musste sich mit Rang 19 (1:34,117) begnügen. Nico Hülkenberg (29, Emmerich) landete in seinem Renault auf Platz sechs (1:31,883).