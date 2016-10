VfB: Wolf will Ginzcek behutsam aufbauen - Kein Pokal-Einsatz

erschienen am 24.10.2016



Trainer Hannes Wolf von Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart will Rückkehrer Daniel Ginczek behutsam aufbauen und verzichtet im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) auf die Dienste des Torjägers. "Er hat die Belastung gut verkraftet. Daniel wird aber in Stuttgart bleiben und nicht mit nach Gladbach fahren", sagte Wolf am Montag.

Ginczek (25) hatte am vergangenen Freitag beim 2:1-Erfolg gegen 1860 München nach über einjähriger Verletzungspause wegen eines Bandscheibenvorfalls und seines zweiten Kreuzbandrisses sein Comeback als Joker gefeiert. Diese Rolle soll er laut Wolf zunächst weiter einnehmen. "Wir werden Daniel bis Weihnachten eher einwechseln", sagte er, gegen ein Sturmduo Ginczek/Simon Terodde spreche aber nichts Grundsätzliches.

Verzichten muss Wolf in Gladbach zudem auf die verletzten Hajime Hosogai (Zehenbruch) und Tobias Werner (Adduktorenprobleme). Über seine Startformation wollte er sich nicht konkret äußern. "Es gibt keine erste Elf, die in Stein gemeißelt ist", sagte er.

Zum Gegner meinte Wolf (35): "Gladbach spielt Champions League - und wir 2. Liga. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Sie sind zu Hause konstant sehr stark." Der VfB werde aber "alles reinwerfen".