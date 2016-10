VfB in Dresden weiter ohne Terodde und Werner

erschienen am 13.10.2016



Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart muss weiter auf Simon Terodde und Tobias Werner verzichten. Beide Spieler stünden am Sonntag bei Dynamo Dresden nicht zur Verfügung, sagte Trainer Hannes Wolf am Donnerstag. Zumindest Terodde (Wadenverletzung) soll fünf Tage später im Heimspiel gegen 1860 München wieder einsatzbereit sein.

Nach dem 4:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth, bei dem Carlos Mané (2 Tore) und Benjamin Pavard (1) ihr Pflichtspieldebüt für den VfB gegeben hatten, wollte sich Wolf nicht auf eine Aufstellung für das Spiel am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) festlegen. "Ich muss mir nun zum ersten Mal mehr Gedanken machen, gegen Bochum und Fürth war das einfacher", sagte er.

In Bochum hatte der VfB zu Wolfs Einstand 1:1 gespielt. Die Schwaben sind derzeit Tabellendritter.