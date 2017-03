VfL Wolfsburg einige Wochen ohne Ntep

erschienen am 20.03.2017



Der nach wie vor abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird weiter vom Verletzungspech verfolgt. Die Wölfe müssen nach den Ausfällen von Jeffrey Bruma und Ricardo Rodriguez nun auch einige Wochen auf den Franzosen Paul-Georges Ntep verzichten. Der Offensivspieler zog sich beim 1:0 am vergangenen Samstag gegen den SV Darmstadt einen Muskelbündelriss im rechten hinteren Oberschenkel, wie eine MRT-Untersuchung am Montag ergab.

Der 24-Jährige, der im Winter von Stade Rennes zum VfL gewechselt war, musste kurz vor Spielschluss ausgewechselt werden "Ich bin sehr enttäuscht über die Situation. Es ist bitter, dass wir nun einen weiteren längerfristigen Ausfall zu verzeichnen haben. Er hat zuletzt im Training einen sehr guten Eindruck gemacht", sagte der neue Wolfsburger Cheftrainer Andries Jonker zu der neusten Verletzung.