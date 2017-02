VfL Wolfsburg eröffnet GamingZone im Stadion

erschienen am 22.02.2017



Fans des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg können sich künftig vor und nach den Spielen der Niedersachsen als E-Gamer in der Volkswagen-Arena betätigen. VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann wird am Freitag vor dem Nordderby gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) eine eigens konstruierte Gaming-Zone im Stadion eröffnen.