VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Dieter Hecking

erschienen am 17.10.2016



Der VfL Wolfsburg hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit sofortiger Wirkung von Trainer Dieter Hecking (52) getrennt. Einen Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger RB Leipzig reagierte der ambitionierte Klub um Sportchef Klaus Allofs damit offenbar auf den Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der VfL wollte die Berichte auf SID-Anfrage am Monatgsnachmittag weder dementieren noch bestätigen.

Nach sieben Spieltagen ist der selbsternannte Europacup-Anwärter Tabellen-14. Hecking war zum Jahreswechsel 2012/13 vom 1. FC Nürnberg nach Wolfsburg gewechselt. Mit den Wölfen gewann er 2015 den DFB-Pokal.