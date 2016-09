VfL Wolfsburg tritt zu Benefizspiel zugunsten der Stadt Amatrice an

erschienen am 13.09.2016



Der VfL Wolfsburg setzt sich mit einem Benefizspiel für die schwer von einem Erdbeben getroffene Stadt Amatrice ein. Der Fußball-Bundesligist folgte einer Anfrage des ebenfalls aus der niedersächsischen Stadt stammenden Regionalligisten Lupo Martini. Die am 6. Oktober (17.30 Uhr) erzielten Erlöse werden in vollem Umfang der italienischen Stadt gestiftet.

"Die Naturkatastrophe in Amatrice hat die Menschen in Wolfsburg sehr bewegt, nicht zuletzt, weil die Stadt über eine große italienische Gemeinde verfügt. Da ist es für uns selbstverständlich zu helfen", sagte VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs: "Wenn wir dann noch gemeinsam mit Lupo Martini ein wenig Unterstützung leisten können, ist es umso schöner."

Rocco Lochiatto, erster Vorsitzender von Lupo Martini, zeigte sich erfreut, dass der VfL der Anfrage sofort zugestimmt hat, "mit seinem Profikader das Benefizspiel bei Lupo auszutragen. Wir hoffen auf ein große Resonanz der Wolfsburger, um einen bedeutenden Beitrag leisten zu können", sagte Lochiatto.