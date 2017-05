Viel Licht und noch mehr Schatten

Jubelfeiern, Verletzungssorgen, Formschwankungen - für den CFC gab es in der zurückliegenden Saison ein ständiges Auf und Ab

Von Thomas Scholze

erschienen am 31.05.2017



Chemnitz. Am Ende einer turbulenten Drittligasaison, die mit dem Triumph im Sachsenpokal ein versöhnliches Ende nahm, steht für den Chemnitzer FC der achte Tabellenplatz zu Buche. Es fing holprig an, wurde besser und führte die Himmelblauen im November bis auf den begehrten dritten Rang nach oben. Im Frühjahr kam der kleine Einbruch. Freie Presse analysiert Stärken und Schwächen der Mannschaftsteile.

Tor:

Kevin Kunz stand in allen 38 Ligapartien von Anfang bis Ende im Kasten, fehlte keine einzige Minute. Der gebürtige Schwabe war ein starker Rückhalt, wenngleich auch ihm im letzten Saisondrittel ein paar Unkonzentriertheiten unterliefen. Vor zwei Jahren kam Kunz nach Chemnitz, musste in seiner ersten Saison zweimal hart um seinen Stammplatz kämpfen. Er biss sich durch, war in diesem Jahr die unangreifbare Nummer 1 beim CFC, der 25-Jährige hat seinen Marktwert weiter gesteigert. Pierre Kleinheider durfte für die erste Elf nur einmal - in der zweiten Sachsenpokalrunde beim 8:0-Sieg über Lok Zwickau - ran, wechselt jetzt zum Meister der Hessenliga nach Dreieich. Kevin Tittel kam nur in der Future League zum Einsatz. Auch sein Vertrag beim CFC endet zum 30. Juni. Kevin Kunz bekommt neue Konkurrenten.

Innenverteidigung:

Ganze neunmal stand das etablierte Tandem Kevin Conrad/Marc Endres gemeinsam auf dem Platz. Beim 3:0-Sieg gegen Osnabrück blieb Endres zur Pause verletzt in der Kabine, kam danach nur noch einmal in dieser Spielzeit für drei Minuten (als Einwechsler beim 3:0-Sieg in Wiesbaden) zurück. Ein Baustein für die Defensivprobleme, aber nur ein kleiner. Auch mit Endres/Conrad gab es bei drei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen sowie 11:10 Toren nur Durchschnittliches zu sehen. Jamil Dem bis zu seiner Verletzung im Januar und später Winterneuzugang Berkay Dabanli konnten Endres ordentlich ersetzen.

Außenverteidigung:

Für die linke Seite war eigentlich Dennis Grote vorgesehen, doch der im Sommer 2016 aus Münster geholte Blondschopf entpuppte sich als guter Offensivspieler, aber als eher mäßiger Verteidiger. So kam der von Sven Köhler wenig geliebte und eigentlich längst aussortierte Stefano Cincotta noch einmal zu 20 Drittligaspielen. In den letzten Wochen durfte auch Jan Koch ran. Überzeugend beseitigt wurde diese bekannte Schwachstelle nicht. Eher überraschend war, dass auch die rechte Seite zum Problem wurde. Der zweitligaerfahrene Alexander Bittroff offenbarte ungeahnte Defizite im Zweikampfverhalten, Drittliga-Rekordspieler Fabian Stenzel hat seinen Zenit überschritten, konnte nie richtig Druck auf Bittroff machen. Weil über beide Seiten viel zu viele gegnerische Angriffe durchkamen, gab es in der Mitte mehr Arbeit, als zu schaffen war. Auch so sind die am Ende 51 Gegentore (mehr haben nur der FSV Zwickau, Fortuna Köln und die Absteiger Paderborn und Mainz II) zu erklären.

Zentrales Mittelfeld:

Auf der Sechs war Jamil Dem eine absolute Bank. Der 24-Jährige verletzte sich im Januar ausgerechnet im Freundschaftsspiel gegen Schalke am Knie, quält sich nun schon fünf Monate durch die Reha. Ein herber Verlust. Tim Danneberg hat 36 Partien absolviert, vier wichtige Tore (unter anderem das goldene beim 1:0-Heimsieg gegen Zwickau) erzielt, aber auch viel Alibifußball angeboten. Der richtige Zug, mehr noch die zündende Idee fehlten vielen Aktionen des Vizekapitäns. Nach der Saison hat der 31-Jährige seinen eigentlich noch ein Jahr gültigen Vertrag aufgelöst, kehrt Chemnitz den Rücken. Björn Jopek brauchte eine Weile, bis er die nach einem "Sabbatjahr" in Bielefeld fehlende Spielpraxis wiedererlangt und sich zum Stammspieler gemausert hatte. Dem 23-Jährigen sieht man seine Fähigkeiten bei Dribblings, Kurzpassspiel und Torabschlüssen an, zeigen muss er sie noch öfter. Dann sollte er - je nachdem, wer sonst noch so mit von der Partie sein wird - im CFC-Mittelfeld in die Chefrolle schlüpfen. Die hätte man wohl auch Julius Reinhardt zugetraut. Der mit einigem Vorschusslorbeer aus Heidenheim heimgekehrte gebürtige Karl-Marx-Städter musste als Springer auf etlichen Positionen aushelfen, fand lange nicht zu seiner Form. Lichtblicke gab es in den letzten Wochen - Signale der Hoffnung mit Blick auf die neue Saison.