Vier Polizisten vor Pokalspiel in Dortmund verletzt

erschienen am 26.10.2016



Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und dem Zweitligisten Union Berlin sind am Mittwochabend vier Polizisten verletzt worden. Nach Polizeiangaben warfen unbekannte Berliner Gewalttäter am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs einen sogenannten Polenböller auf die Beamten. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Auch rund um das Stadion gab es Probleme. Rund 50 Minuten vor Spielbeginn kam es nach einem Eingangssturm zu einem Polizeieinsatz. Das teilte der BVB per Twitter mit. Daraufhin wurde der Einlass der Zuschauer zunächst gestoppt. Da rund um das Stadion zudem ein Verkehrschaos herrschte, wurde die Begegnung mit 15 Minuten Verspätung angepfiffen. Rund 10.000 Union-Fans hatten ihre Mannschaft nach Dortmund begleitet.