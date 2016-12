Vier Starts, vier Siege und der elfte Meistertitel

Eissprinter Nico Ihle ist fit für das neue Jahr und die EM. Schlechtes Wetter im Training kann dabei durchaus hilfreich sein.

erschienen am 30.12.2016



Inzell/Chemnitz. Nico Ihle hat sich bei den Deutschen Meisterschaften der Eissprinter in Inzell mit vier Siegen bei vier Starts Selbstbewusstsein für die EM-Premiere in Heerenveen (6. bis 8. Januar) geholt. Locker und nahezu unbedrängt von der Konkurrenz brachte der WM-Vierte von der Chemnitzer Skater-Gemeinschaft (CSG) am Freitag seinen dritten nationalen Titel im Vierkampf unter Dach und Fach "Ich bin befreit den Start gegangen, denn die Meisterschaften habe ich aus dem vollen Training heraus bestritten. Dass es dann so gut läuft, konnte ich nicht erwarten", freute sich der 31-Jährige nach seinem insgesamt elften deutschen Meistertitel.

Die letzten drei Wochen hatte Nico zusammen mit Bruder Denny, der sich als Zweiter von Inzell ebenfalls für die EM qualifizieren konnte, auf der Chemnitzer Freiluftbahn im Küchwald trainiert - bei miesem Wetter. Doch die erschwerten Bedingungen in der Heimat kamen den Ihle-Brüdern offenbar auch entgegen. "Die Erfahrung, dass wir nach dem Training in Chemnitz in der Halle zulegen konnten, haben wir schon oft gemacht", sagte der zweifache Vater. Silvester wird Nico Ihle nun ganz beschaulich im Kreis der Familie und einiger Freunde in der Heimat feiern.

In 35,17 Sekunden erreichte der Schützling von Trainer Klaus Ebert am Freitag über 500 Meter seine bisher schnellste Zeit in der Max-Aicher-Arena, nachdem er tags zuvor schon in 35,19 Sekunden gesiegt hatte. Auch die beiden 1000-Meter-Distanzen beherrschte der Weltcupsieger von Nagano überlegen, sodass sein Sieg mit 139,745 Punkten nie infrage stand.

Denny Ihle, zweimal Zweiter über 500 Meter, steigerte sich nach zuvor 35,86 s am Freitag auf 35,69 Sekunden und verteidigte im Klassement seinen zweiten Platz (143,000). Über 1000 Meter hatte er zweimal Platz drei belegt. Gesamtdritter wurde der Inzeller Hubert Hirschbichler (143,545).

Den Sieg in der mit zwei Läuferinnen äußerst schwach besetzten Damen-Konkurrenz sicherte sich die Erfurterin Judith Dannhauer mit gleichfalls vier Siegen. Bei der Ausscheidung um den einzigen Startplatz für die EM-Mehrkampf-Konkurrenz in Heerenveen setzte sich Claudia Pechstein klar durch. Sie erlebt damit ihre 21. EM. (dpa/tt)