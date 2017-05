Viererpack von Kane: Tottenham schlägt Leicester

erschienen am 18.05.2017



Englands Fußball-Nationalspieler Harry Kane hat Tottenham Hotspur mit einem Viererpack zum 25. Saisonsieg in der englischen Premier League geführt. Die bereits als Vizemeister feststehenden Londoner deklassierten am 37. und vorletzten Spieltag den entthronten Champion Leicester City mit 6:1 (2:0).

Kane (25., 63., 88., 90.+2) und der ehemalige Leverkusener Heung-Min Son (36., 71.) erzielten die Treffer für die Spurs, Benjamin Chilwell (59.) hatte zwischenzeitlich für Leicester zum 1:2 verkürzt. Der englische Nationalspieler Kane überflügelte damit auch Romelu Lukaku (FC Everton) an der Spitze der Torjägerliste. Kane hat 26 Treffer auf dem Konto, der Belgier Lukaku 24 - die Entscheidung fällt damit am letzten Spieltag am Wochenende.