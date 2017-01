Vierschanzentournee: Deutsche können kein Wörtchen mitreden

Daniel-André Tande, Kamil Stoch oder doch noch ein Kraftakt von Stefan Kraft? Die 65. Vierschanzentournee steht vor einem spannenden Finale. Die Deutschen sind im Titelkampf nur Zaungäste.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 05.01.2017



Bischofshofen. Sven Hannawald musste am Donnerstag im Pressezentrum Extraschichten schieben. Der gebürtige Erzgebirger und Experte beim TV-Sender Eurosport tat dies gut gelaunt. Dass der heute 42-Jährige der einzige Tourneesieger mit vier Einzeltriumphen bleibt, stand schon Neujahr in Garmisch-Partenkirchen fest. Und mittlerweile ist auch klar, dass die deutschen Skisprungfans weiter auf den ersten Gesamtsieger seit Hannawalds historischem Meisterstück 2001/02 warten müssen. Für die Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster geht es um einen versöhnlichen Abschluss in Bischofshofen. "Unsere Ziele haben wir nicht erreicht. Wir sind zwar vorne dabei, aber leider zu weit weg vom Podest", bilanzierte der Coach die Tournee mit bis dato noch keinem Platz unter den besten drei.

Einer schwacher Trost für den Bundestrainer ist es, dass auch die zuvor hoch gehandelten Slowenen mit Vorjahressieger Peter Prevc und dessen brüderlichem Aufsteiger Domen bei dieser Tournee nichts zu feiern hatten. Schuster fehlt insbesondere sein Siegspringer Severin Freund, der formschwach abreiste. Richard Freitag bringt sein Potenzial einfach nicht auf die Schanze. Andreas Wellinger war schon näher an den Weltbesten dran, befindet sich aber deutlich im Aufwärtstrend, wie sein Rekordflug auf 144,5 Meter und der Sieg in der Qualifikation zeigte. Positiv entwickelt haben sich zweifellos Stephan Leyhe und insbesondere Markus Eisenbichler. "Markus muss geduldig bleiben und weitermachen. Die Qualität wird sich vielleicht noch etwas verfeinern. Wenn er die Chance kriegt, muss er zuschlagen", traut Schuster dem Siegsdorfer schon heute den ersehnten Sprung aufs Stockerl zu. Dem Bayern aus dem B-Kader hat es der Trainer vor allem zu verdanken, dass die prestigeträchtige Tournee nicht zum Desaster wurde. Und das stellte Schuster auch positiv heraus: "Andere Verbände, die das Führungspferd verlieren, sind da auch schon mal weggebrochen. Uns ist das nicht passiert."

An die Klasse der Daniel-André Tande, Kamil Stoch oder Stefan Kraft kamen die DSV-Springer nicht heran. Die Punktabstände des Führungstrios umgerechnet, besitzt der Norweger einen Meter Vorsprung vor dem Polen und zehn vor dem Österreicher. "Tande ist jetzt in einer Position, in der er an sich glaubt. Er hat die meisten Einzeldurchgänge gewonnen und ist von seiner Statur her zum Fliegen geboren", sagt Schuster, hält aber auch viel von Stoch: "Er weiß, wie man die ganz großen Dinger gewinnt." Seinen mit Brechdurchfall geplagten Landsmann Stefan Kraft sieht der Bundestrainer dagegen als Außenseiter: "Da müssten ja schon die beiden vor ihm ins Klo greifen."

Daniel-André Tande Vorteil: Der Norweger blüht in der Führungsrolle förmlich auf. "Ich liebe die Aufmerksamkeit. Das ist der Lohn meiner Arbeit", sagt Daniel-André Tande. Der 22-Jährige gilt als ausgesprochener Flieger. Da kommt ihm die größte der vier Tourneeschanzen am Laideregg in Bischofshofen entgegen. Tande ist zudem immer einer der Schnellsten im Anlauf. Mit zwei Siegen in Serie strotzt er vor Selbstbewusstsein. Nachteil: Mit 22 Jahren besitzt Tande noch wenig Erfahrung. Lockerheit kann auch schnell in mangelnde Konzentration umschlagen. Nach seinem ersten Weltcupsieg im November 2015 in Klingenthal sind nur die beiden Erfolge bei dieser Tournee hinzugekommen. Der große Einzeltitel fehlt ihm noch. (tp)

Stefan Kraft Vorteil: Das Heimpublikum könnte den Salzburger beflügeln. Die Veranstalter rechnen mit einem ausverkauften Haus und riesiger Stimmung. Die Form von Stefan Kraft war bis zu seiner Magenverstimmung in Innsbruck exzellent. Er besitzt Topmaterial. Die Jury wird sehr darauf achten, dass Kraft bei den Windverhältnissen keinesfalls benachteiligt ist. Nachteil: Umgerechnet zehn Meter sind zwar auf der großen Anlage aufholbar, aber ohne Ausrutscher von Tande oder Stoch doch eine Hypothek für den Lokalmatador. Der 23-Jährige hat zudem noch keinen Weltcupsieg auf der Paul-Außerleitner-Schanze zu Buche stehen. Selbst beim Tourneegesamtsieg 2015 wurde er Dritter. (tp)

Kamil Stoch Vorteil: Mit 29 Jahren ist die Erfahrung auf seiner Seite. Zudem weiß der Pole, wie man große Titel gewinnt. Er ist Weltmeister (2013 Großschanze) sowie Doppel-Olympiasieger von Sotschi und Gesamtweltcupsieger. Und seit dieser Saison befindet sich der Mann aus Zakopane wieder in dieser glänzenden Verfassung aus der Saison 2013/14. Von den drei Tournee-Siegkandidaten fliegt Kamil Stoch in dieser Saison am beständigsten. Nachteil: Offen ist, ob sein Sturz in Innsbruck in der Probe Spuren hinterlassen hat, er gehandicapt ist. "Nein, ich habe zwar Schmerzen in der Schulter, aber ich brauche nur die Beine zum Springen", gab sich Stoch kämpferisch, obwohl er Mühe beim Abschnallen seiner Ski hatte. (tp)