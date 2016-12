Vierschanzentournee: Kraft springt in die Pole Position

Der Österreicher gewinnt das erste Tourneespringen in Oberstdorf. Top-Favorit Domen Prevc ist schon aus dem Rennen. Auch die deutschen Schanzenadler erwischen bis auf Markus Eisenbichler keinen guten Start.

Von Uwe Wicher

erschienen am 31.12.2016



Oberstdorf. Werner Schuster hat sich geirrt. "Der Gesamtsieg geht über Domen Prevc", hatte der deutsche Skisprung-Bundestrainer vor der 65. Vierschanzentournee gesagt. Doch zum ersten Springen am Freitagnachmittag feierte eine alte Springerweisheit ein Comeback: In Oberstdorf ist die Tournee nicht zu gewinnen, wohl aber schon zu verlieren.

Domen Prevc, der zuvor als haushoher Favorit gehandelte Slowene, stürzte förmlich ab, landete nur auf Platz 26. Damit ist der erst 17-jährige Wunderflieger raus aus dem Rennen um den Gesamtsieg. "Der kleine Prevc hat es nicht durchgekriegt. Es ist aber auch irgendwo menschlich, dass es in diesem Alter in einer Grenzsituation mal nicht reicht", konstatierte Schuster nach dem gestrigen Wettbewerb.

Ganz vorne dabei sind dagegen zwei Männer, die schon viele Erfolge feierten und neben vielen Höhen auch einige Tiefs in ihrer Karriere durchmachten. Der Österreicher Stefan Kraft siegte mit knappen 2,8 Punkten vor dem Polen Kamil Stoch. "Ich hatte schon vorher ein gutes Gefühl. Es ist großartig, vor diesen Zuschauern und bei dieser Megastimmung zu gewinnen. Wir haben nach der vergangenen Saison etwas verändert, mehr in der Gruppe trainiert und junge Springer dazu genommen. Das hat uns alle angetrieben, und jetzt zahlt es sich offensichtlich aus", meinte der Sieger, der die Vierschanzentournee bereits 2014/15 gewonnen hat. Sein langjähriger Freund und Zimmerkollege Michael Hayböck machte den erfolgreichen Tourneeauftakt für die Österreicher komplett.

Größte Hochachtung verdient Markus Eisenbichler, der als Sechster bester Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) wurde. Der 25-jährige Bundespolizist, der sich im Sommer wegen schwacher Vorleistungen nur im B-Kader wiederfand, arbeitete sich in nicht einmal halben Jahr zum deutschen Hoffnungsträger für die Tournee empor. Dass er trotz seiner Top-Platzierung unzufrieden aus der mit 25.500 Zuschauern ausverkauften Schanzenarena ging, spricht für seinen Ehrgeiz. "Ich wollte beim zweiten Sprung einfach nur normal landen - im ersten Durchgang habe ich ja bewiesen, dass ich es kann", sagte Eisenbichler in der ersten Erregung, um dann gleich anzufügen: "Jetzt ärgere ich mich fünf Minuten, dann geht es weiter."

Der Bayer aus Siegsdorf hatte vor vier Jahren an gleicher Stelle ein Erlebnis, dass er zwar nicht vergessen, aber verarbeitet hat. Im September 2012 widerfuhr ihm ein schwerer Trainingssturz, bei dem er sich einen Brustwirbel brach. "Ich habe nach dem Absprung die Kontrolle verloren und bin Kopf über auf den Hang gestürzt", erinnert er sich. Er habe damals viel Zeit gehabt zum Nachdenken und sich entschieden: "Wenn ich weitermache, dann richtig."

Kritische Anmerkungen hatte Schuster zu den Landefehlern seiner Springer. "Es ist bitter, dass Markus Eisenbichler und Richard Freitag keinen Telemark setzen konnten und damit weitaus bessere Platzierungen vergeben haben", meinte der Österreicher. Freitag hatte im zweiten Durchgang mit 136 Metern die zweitbeste Weite nach dem Norweger Daniel Andre Tande erreicht, hätte damit unter die Top Ten kommen können. Durch seinen gekachelten Aufsprung bekam er jedoch die dem Reglement entsprechenden Punktabzüge und landete nur auf dem 14. Platz.

Trotzdem, so der Bundestrainer im Hinblick auf das zweite Tourneespringen am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen, zeigten die Leistungspfeile in seiner Mannschaft nach oben. Nur Severin Freund, der nur auf dem 20. Platz einkam, müsse noch sehr viel tun, um seinen Status wieder herzustellen. "Die Jungs haben sich jahrelang hinter Severin verstecken können, jetzt sind sie dran, sich zu zeigen", forderte Schuster. Freitag, Andreas Wellinger (15.) und Stephan Leyhe (17.) seien in der Lage, um Plätze unter den besten zehn Springern zu kämpfen.