Vierter Sieg in Serie für Schweinsteiger und Co.

erschienen am 26.05.2017



Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (32) ist mit Chicago Fire der vierte Sieg nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga MLS gelungen. Das Team aus Windy City gewann am 13. Spieltag gegen den FC Dallas 2:1 (2:1) und rückte mit 24 Punkten bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter FC Toronto heran, der zwei Tage zuvor bei Ottawa Fury verloren hatte.

Der serbische Stürmer Nemanja Nikolic brachte Chicago bereits in der dritten Minute mit seinem elften Saisontreffer in Führung, Schweinsteiger, der 90 Minuten auf dem Feld stand, war mit einem öffnenden Pass an der Vorbereitung beteiligt. Nach dem Ausgleich durch Roland Lamah (6.) erzielte David Accam (10.) den Siegtreffer.

Für Chicago geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten im Westen, Houston Dynamo, weiter. Danach (4. Juni) wartet das Aufeinandertreffen mit Orlando City um den ehemaligen brasilianischen Weltfußballer Kaká.