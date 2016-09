Vikings-Quarterback Bridgewater glaubt trotz schwerer Verletzung an Comeback

erschienen am 01.09.2016



Nach seiner schweren Knieverletzung will Quarterback Teddy Bridgewater vom NFL-Klub Minnesota Vikings auf jeden Fall in die nordamerikanische Football-Profiliga zur√ľckkehren. "Mein Glaube ist stark, mein Glaube ist unersch√ľtterlich und meine Vision ist klar. Meine Bestimmung wird nicht mir nicht versagt", teilte der 23-J√§hrige am Donnerstag in einem Statement mit.

Der Spielmacher hatte sich im Training am Dienstag ohne Fremdeinwirkung die Kniescheibe ausgerenkt und das vordere Kreuzband gerissen. Bridgewater muss sich einer Operation unterziehen und mit einer Zwangspause zwischen neun Monaten und zwei Jahren rechnen.