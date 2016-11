Villas-Boas weg vom Markt: Wechsel nach Shanghai

erschienen am 04.11.2016



Der angeblich vom VfL Wolfsburg umworbene André Villas-Boas wird Trainer des FC Shanghai Dongya. Dies teilte der chinesische Klub am Freitag mit. Der Portugiese Villas-Boas löst den Schweden Sven-Göran Eriksson (68) ab, der nach einer enttäuschenden Saison mit dem dritten Tabellenplatz in der Endabrechnung entlassen wurde. Eriksson war im November 2014 nach Shanghai gewechselt.

Villas-Boas, der auch von Inter Mailand umworben wurde, ist ein einstiger Schüler von Star-Coach José Mourinho. Der 39-Jährige konnte sich bereits international profilieren und trainierte trotz seines jungen Alters bereits den FC Porto, FC Chelsea, Tottenham Hotspur und zuletzt Zenit St. Petersburg.

Villas-Boas soll nach der Entlassung von Dieter Hecking Mitte Oktober auch auf der Kandidatenliste der Wolfsburger gestanden haben. Zuletzt hatte er eine Auszeit vom Fußball genommen.