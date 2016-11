Vizemeister Carolina kassiert sechste Pleite

erschienen am 13.11.2016



Vizemeister Carolina Panthers hat in der NFL bereits die sechste Niederlage kassiert und darf sich damit nur noch wenig Hoffnung auf eine Play-off-Teilnahme in der US-amerikanischen Football-Profiliga machen. Die Mannschaft um Quarterback Cam Newton verspielte beim 17:20 gegen die Kansas City Chiefs eine 17:0-Führung.

Drei Sekunden vor Schluss erzielte Kicker Cairo Santos (Brasilien) das entscheidende Field Goal für Kansas. Die Panthers sind mit einer Bilanz von 3:6 Siegen Letzter in der NFC South. Kansas ist hingegen mit dem siebten Sieg im neunten Spiel auf Play-off-Kurs.

Die New Orleans Saints mit Linebacker Kasim Edebali (Hamburg) kassierten beim 23:25 gegen die Denver Broncos die fünfte Saisonpleite, haben aber als Zweite der NFC South hinter den Atlanta Falcons durchaus noch Chancen auf das Erreichen der Play-offs.