Vogel und Levy dominieren

Die Favoriten haben sich bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften durchgesetzt. Ein Chemnitzer bereitet sich auf das Karriereende vor.

Von Knut Berger

erschienen am 28.08.2016



Cottbus. Bei den 130. Bahnrad-Meisterschaften in Cottbus sind Kristina Vogel und Maximilian Levy vom Chemnitzer Erdgas-Team ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Während Vogel im Sprint nicht zu schlagen war, holte sie sich auch mit der Erfurterin Pauline Grabosch im Teamsprint die goldene Plakette. Levy, für den es bei den Olympischen Spielen nicht wie gewünscht lief, setzte sich ebenfalls im Sprint klar gegen Tobias Wächter aus Schwerin durch. Zudem erkämpfte er sich im Keirin den Meistertitel.

"Maximilian hat die Konkurrenz in beiden Wettbewerben klar beherrscht, auch wenn mit Max Niederlag und Joachim Eilers zwei Spitzenfahrer fehlten", sagte Michael Hübner, sportlicher Leiter des Teams. "Nach den Ergebnissen von Rio ist das natürlich Balsam für die Seele", kommentierte Levy sein Abschneiden bei den nationalen Titelkämpfen. Kristina Vogel gab zwar zu, dass es nach dem "größten sportlichen Event der Welt", den Olympischen Spielen, schwer war, sich für einen Start bei den nationalen Meisterschaften zu motivieren - aber deshalb habe sie nie in Frage gestellt, sich in Brandenburg auf den Sattel zu setzen: "Ich war es auf der einen Seite unserem Sport schuldig. Auf der anderen Seite hatte ich auch so die Möglichkeit, nach Olympia endlich einmal zwei Tage mit meinem Chemnitzer Team zu verbringen."

"Es spricht für Kristina, dass sie sich entschlossen hat, in Cottbus dabei zu sein", sagte Michael Hübner. Heute wird die zweifache Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Frühprogramm des ZDF Rede und Antwort stehen. "Grundsätzlich befinde ich mich jetzt in der trainings- und wettkampffreien Phase und habe derzeit auch mal die Möglichkeit, die Seele etwas baumeln zu lassen", sagte die 25-Jährige. Erst Mitte September wird sie zu einer Keirin-Wettkampfserie nach Japan reisen.

Während ihre nächsten Termine also feststehen, geht die Karriere von Sascha Hübner zu Ende. Zum Abschluss seiner Laufbahn holte der 28-jährige Chemnitzer zur Meisterschaft in Cottbus im Teamsprint gemeinsam mit Levy sowie dem Cottbuser Roger Kluge noch einmal Bronze. Sein letztes Rennen wird er im Rahmen der Chemnitzer Radsporttage am kommenden Freitag in der Chemnitzer Innenstadt bestreiten, wenn es bei den Radsporttagen des RSV Chemnitz auf einem Innenstadtkurs rund geht. "Dann wird unser komplettes Team vor Ort sein", kündigte Michael Hübner an.