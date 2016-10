VogtlÃ¤nder bilden weiter ein Team

Vogtländer bilden weiter ein Team

In der Gewichtheber-Bundesliga nehmen der AC Atlas Plauen und die TSG Rodewisch die zweite Saison gemeinsam in Angriff. Drei Neuzugänge kommen aus dem Ausland.

Von Martina Martin

erschienen am 11.10.2016



Plauen/Rodewisch. Einen persönlichen Kontakt gab es bisher noch nicht. Dennoch zeigt sich Teamchef Bernd Schmiedel von Eliska Pudivitrova schon angetan. "Die Korrespondenz per Mail verlief bisher sehr angenehm. Sie hat sich selbst bei uns gemeldet und bringt mit Petr Petrov auch noch einen befreundeten starken Heber mit", berichtete der 52-Jährige und fügte schmunzelnd hinzu: "Und wie ich bei Facebook gesehen habe, ist sie eine junge attraktive Frau." Die Tschechin aus Bohumin verstärkt für die neue Bundesligasaison das Athletenteam Vogtland gemeinsam mit ihrem Landsmann Petr Petrov - der 26-Jährige startete bei der EM 2014 (9.) und 2015 (7.) sowie bei der WM 2014 - und dem Polen Marcin Izdebski (17 Jahre; Jugend-EM 2016: 4. Platz).

"Da es inzwischen möglich ist, zwei Ausländer pro Kampf einzusetzen, sind wir sehr froh, dass es mit diesen Neuverpflichtungen geklappt hat. So besitzen wir auch mehr Alternativen bei der Besetzung, was sich gleich zum Auftakt als Glück erweist", meinte Bernd Schmiedel. Denn beim ersten Duell am Sonnabend gegen den Berliner TSC fallen voraussichtlich zwei Stammkräfte aus. Der Pole Robert Dolega, der vor seiner nunmehr 12. Saison bei den Vogtländern steht, laboriert an einer Knieverletzung, Tobias Clauß kuriert noch eine Krankheit aus. Dazu kommt, dass Erik Walther nicht mehr zum Aufgebot gehört. Der 18-Jährige, im Vorjahr noch als ambitionierter Nachwuchsheber verpflichtet, hat inzwischen das Metier gewechselt und versucht sich jetzt im Bobsport. Michelle Taubert gehört zwar noch zum Kader, sie setzt jedoch die Prioritäten erst einmal auf ihr Studium, das sie gerade begonnen hat.

Indes kann das Team weiter auf die Dienste von Publikumsliebling Edgar Jerke bauen. Der 30-Jährige, der seit 2005 mit die Maßstäbe in der Truppe setzt, stellte in der Vorsaison trotz Vollzeitjob und Familienverpflichtungen als junger Vater sogar persönliche Rekorde auf. Dabei übertraf er in der Relativpunktzahl erstmals den einstigen Auswahlakteur Robert Dolega. Der 38-jährige Routinier warb wiederum Marcin Izdebski, der langfristig seine Nachfolge antreten könnte. Beide trainieren in einem Zentrum nahe Warschau, wobei sich Dolega verstärkt Betreuungsaufgaben widmet. Mit Benjamin Meisel ist zudem das bisher erfolgreichste Eigengewächs der Rodewischer aus dem Team nicht wegzudenken. "Und so lange es passt, bin ich auf alle Fälle weiter dabei", sagte der 27-Jährige am DIenstag voller Vorfreude. Er lebt zwar inzwischen in Heiligenstadt (Thüringen), doch seinem Heimatclub und damit auch dem Athletenteam hält er von jeher die Treue. "Mit der Truppe hat es bisher viel Spaß gemacht, super funktioniert. Es ist einfach sinnvoll, dass beide Vereine zusammengehen", wertete der einstige Spitzenheber im Nachwuchs (u. a. Jugend-EM-Starter, mehrfacher nationaler Meister). Bis 2015 war er mit der TSG Rodewisch ausschließlich in der 2. Liga gestartet, nach dem Zusammenschluss mit dem AC Atlas Plauen feierte auch er seine Premiere in der höchsten Klasse. "Die Bundesliga bildet einen besonderen Anreiz. Nach der ersten Saison haben wir uns alle dafür ausgesprochen, dass es gemeinsam weitergeht", erzählte Benjamin Meisel, der neben seinem Bachelorstudium für den gehobenen Polizeidienst, das er in Hann. Münden absolviert, bis zu viermal pro Woche trainiert. "Ich fühle mich fit, möchte eine starke Leistung zeigen", blickte er auf den Start voraus. Dabei ist auch er wie seine Mitstreiter auf den hübschen Neuzugang gespannt. Doch müssen sich alle gedulden: Wegen der Vorbereitung auf die U-23-EM kann sich Eliska Pudivitrova (22) beim ersten Kampf in Rodewisch noch nicht vorstellen.